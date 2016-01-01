ألقت شرطة نينوى العراقية، أمس الخميس، القبض على مفتي تنظيم داعش المعروف باسم "شفاء النعمة" وكنيته "أبي عبد الباري".
وظهرت عدة صور لعملية اعتقال مفتي داعش، الذي يعاني من السمنة المفرطة، حيث كان يلزم لهذا الأمر استخدام شاحنة لنقله نظرًا لثقل حجمه، حيث كان من المستحيل نقله في سيارة الشرطة.
وأكدت الشرطة العراقية أن المفتي يعتبر أحد أبرز قادة داعش، كما أنه كان مسؤولًا عن إصدار أوامر بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم، كما أطلق فتوى تفجير مسجد النبي يونس في الموصل، فضلًا عن الأعمال التخريبية الأخرى بالمواقع الثقافية.
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التعليقات على بعد القبض عليه.. نقل مفتي داعش بالعراق في سيارة نقل لهذا السبب.. صور
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