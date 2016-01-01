بعد القبض عليه.. نقل مفتي داعش بالعراق في سيارة نقل لهذا السبب.. صور



مفتي داعش مفتي داعش



ألقت شرطة نينوى العراقية، أمس الخميس، القبض على مفتي تنظيم داعش المعروف باسم "شفاء النعمة" وكنيته "أبي عبد الباري".



وظهرت عدة صور لعملية اعتقال مفتي داعش، الذي يعاني من السمنة المفرطة، حيث كان يلزم لهذا الأمر استخدام شاحنة لنقله نظرًا لثقل حجمه، حيث كان من المستحيل نقله في سيارة الشرطة.



وأكدت الشرطة العراقية أن المفتي يعتبر أحد أبرز قادة داعش، كما أنه كان مسؤولًا عن إصدار أوامر بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم، كما أطلق فتوى تفجير مسجد النبي يونس في الموصل، فضلًا عن الأعمال التخريبية الأخرى بالمواقع الثقافية.

وكانت خلية الإعلام الأمني أصدرت أمس الخميس، بيانا قالت فيه إن "قوة من فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض في الجانب الأيمن من الموصل على مفتي داعش المعروف بـ"شفاء النعمة"، المكنى بأبي عبد الباري، والذي كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من مساجد المدينة".وأضاف البيان: "هذا الإرهابي معروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية، وكان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته، ويروج للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".







