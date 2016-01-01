وجه آفي ديختر نائب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رسالة إلى حركة " حماس " بعد تجدد إطلاق "البالونات المفخخة" من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية.
وقال ديختر لقناة (كان) الإسرائيلية إنه "يجب معاملة البالون الذي يحمل عبوة ناسفة من غزة على أنه هجوم".
وأضاف نائب وزير الأمن الإسرائيلي أنه "لدى إسرائيل رافعات ليست بسيطة يمكنها من العمل ضد حماس، وهي تفهم ذلك".
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التعليقات على إسرائيل توجه رسالة لـ حماس
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