إسرائيل توجه رسالة لـ حماس

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إسرائيل توجه رسالة لـ حماس


وجه آفي ديختر نائب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رسالة إلى حركة " حماس " بعد تجدد إطلاق "البالونات المفخخة" من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية.

وقال ديختر لقناة (كان) الإسرائيلية إنه "يجب معاملة البالون الذي يحمل عبوة ناسفة من غزة على أنه هجوم".

وأضاف نائب وزير الأمن الإسرائيلي أنه "لدى إسرائيل رافعات ليست بسيطة يمكنها من العمل ضد حماس، وهي تفهم ذلك".

ويوم أمس، قال ديختر لإذاعة جيش الاحتلال "إنه لن يتم حل مشكلة غزة بأي شكل من الأشكال دون تدمير البنية التحتية للإرهاب". على حد تعبيره.

يذكر أن طائرات جيش الاحتلال شنّت غارات الليلة على أهداف قال إنها لحركة "حماس" شمال قطاع غزة؛ بزعم الردّ على إطلاق "البالونات المفخخة" من القطاع أمس.

المصدر: قناة (كان) الإسرائيلية

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