وزير الأوقاف: هذا الأمر من أكثر الأعمال التي تدخلك الجنة



الجنة الجنة



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزرير الأوقاف، إن الآداب العامة من المنظور الديني تعني القيم الرفيعة والأخلاق الكريمة، وديننا دين أخلاق، ورسالة النبى - صلى الله عليه وسلم- قامت على أساس الأخلاق؛ فقد قال - صلى الله عليه وسلم- إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».



وأوضح وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة، أن حسن خلق المرء من أكثر الأعمال التي تدخله الجنة، مستندًا إلى ما روى عن أبي هُريرة قَالَ:« سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَكثرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، قَالَ: تَقْوى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُق، وَسُئِلَ عَنْ أَكثرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ».



في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها

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