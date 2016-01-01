فاجئ السنغالي إليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا الجميع بظهوره ببدلة في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء.
ووصل منذ قليل إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، بعد التعاقد معه رسميًا لمدة ٤ مواسم ونصف.
وأعلن النادي الأهلي أمس الخميس تعاقده رسميًا مع بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل ٢ مليون يورو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق