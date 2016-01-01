شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش

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صورة الخبر: السنغالي إليو بادجي
السنغالي إليو بادجي


فاجئ السنغالي إليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا الجميع بظهوره ببدلة في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء.

ووصل منذ قليل إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، بعد التعاقد معه رسميًا لمدة ٤ مواسم ونصف.

وأعلن النادي الأهلي أمس الخميس تعاقده رسميًا مع بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل ٢ مليون يورو.

ووصل المهاجم السنغالي لمقر النادي الأحمر بعد خضوعه للكشف الطبي تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأحمر.

صورة الخبر: السنغالي إليو بادجي

المصدر: elbalad

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