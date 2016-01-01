تعرف على سر تقديم رئيس الوزراء الأوكراني استقالته



رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك



قدم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك استقالته، بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة، حيث سينظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.



ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قدم هونشاروك استقالته، بعد تسريب تسجيل صوتي له، ينتقد فيه الرئيس ويؤكد أنه "لا يعلم شيئا عن الاقتصاد"، برغم أنه اعترف أنه هو نفسه ليس جيدًا في الاقتصاد.



ونشر الشريط الصوتي لـ هونشاروك، على قناة يوتيوب مجهولة، الأربعاء الماضي، حيث كان يناقش على ما يبدو الميزانية الوطنية مع بعض وزراء حكومته ورؤساء المالية.

قد يعجبك أيضا...

وعلق رئيس الوزراء الأوكراني على الأمر قائلًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن التسجيل المسرب قد تم تجميعه من عدة جوانب صغيرة مسجلة من اجتماعات الحكومة، لخلق انطباع خاطئ بأنه لا يحترم الرئيس، مصرًا أن "هذا غير صحيح".وأكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تلقى الاستقالة، لكن الرئيس سيقرر ما إذا كان سيقبلها أم لا.