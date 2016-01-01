هشام حنفي: الأهلي حاول خطف مصطفى محمد.. واللاعب رفض لهذا السبب

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مصطفى محمد لاعب الزمالك


أكد هشام حنفي عضو اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، أن إداراة القلعة الحمراء، حاولت التعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك الحالي، منذ ثلاث سنوات، لكن اللاعب رفض بسبب انتمائه للأبيض.

وقال هشام محمد في تصريحات تلفزيوينة:" عندما كنت عضوا في اللجنة الفنية في الأهلي منذ ثلاث سنوات، حاولنا التفاوض مع مصطفى محمد وكان لاعب في طنطا وقتها، لكن اللاعب رفض بسبب زملكاويته".

وكانت تقارير إنجليزية، اشارات مؤخرا، إلى أن نادي رينجرز الأسكتلندي الذي يدربه ستيفن جيرارد، يرغب في ضم مصطفى محمد من الزمالك، بسبب تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 11 مباراة في الدوري، هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف.

المصدر: elbalad

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