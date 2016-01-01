طريقة عمل البطاطا بالباشميل.. وصفة سهلة في 30 دقيقة



طريقة عمل البطاطا بالباشميل طريقة عمل البطاطا بالباشميل



طريقة عمل البطاطا بالباشميل، سهلة ولا تحتاج منكى سيدتى سوي تحضير المكونات ومعرفة الخطوات للحصول على طبق شهي ومميز يحبه أبنائك، حيث تحتاجين إلى بطاطا وسكر وغيرها من المكونات لذلك نرصد لكى فى سياق التقرير التالى طريقة عمل البطاطا بالباشميل.



طريقة عمل البطاطا بالباشميل للشيف حسن



المكونات

- حبات بطاطا

- لتر ماء مغلي

- كوب سكر

- فانيليا

- قرفة

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مكونات البسبوسة :--3 ملاعق سمن- شربات-3 ملاعق حليب- سكر ـ- كوب ونصف دقيق سميد- ملعقه جوزهندمكونات الشربات- كوب ماء- كوب سكر- عصير ليمون ـ- كريمة طهى- ملعقة سمن ـ-ملعقة حليب- ربع كوب سكر- فانيليامكونات البشاميل:- ربع كوب سكر-3 أكوب حليب دافئ- فانيليا-ملعقة ونصف سمن- ملعقة ونصف دقيقطريقة التحضير- قومى بوضع إناء به ماء واتركيه يغلي ثم قومى بإضافة السكر والفانيليا والقرفة وبعدها ضعي البطاطا واتركيها لمدة ساعة ونصف ثم قومى بتصفية المياه اتركيها حتى تبرد ثم قومى بهرسها.- أما لتحضير البسبوسة قومى بوضع السمن واللبن والشربات في إناء على النار حتى تسخن المكونات ثم قومى بوضع الخليط فى إناء أخر وضيفي له السكر وقلبي جيدًا، وفي وعاء ثالث قومى بخلط السميد مع جوز الهند واضيفي لهم الخليط السابق وامزجيهم جيدا.- قومي بدهن الصينية بالسمن ثم ضعى بها خليط البسبوسة وادخليها فرن ساخن لمدة 25 دقيقة، ثم قومى بتسقيتها بالشربات.- أما لتحضير البشاميل قومى بوضع اللبن والسكر والفانيليا في إناء على النار وقلبي جيدا، وفي وعاء آخر قومى بتقليب الدقيق مع في السمن ثم اضيفي مزيج اللبن مع التقليب للحصول على قوام متماسك.- بعدها نقوم بخلط البطاطا مع كريمة الطهى والسمن واللبن والسكر والفانيليا وفي صينية زجاجية نضع طبقة من البسبوسة ثم نضع طبقة أخرى من البطاطا ثم نضع البشاميل على الوجه وندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة ثم تقدم ساخنة على سفرتك.