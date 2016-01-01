فقر الدم هو حالة طبية لا توجد فيها خلايا دم حمراء صحية كافية لنقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم ، عندما لا تتلقى الأنسجة كمية كافية من الأكسجين ، تتأثر العديد من الأعضاء والوظائف ،و يعد فقر الدم أثناء الحمل مصدر قلق بشكل خاص .
النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم بسبب الكمية الزائدة من الدم التي ينتجها الجسم للمساعدة في توفير المواد الغذائية للطفل ،لذلك على كل حامل تعاني من هذه الأعراض أن تتوجه للطبيب فورا إذا كانت تعاني من فقر الدم وفقا لما نشره موقع " بولد سكاى.
خلال فترة الحمل غالبًا ما تتعرض الحامل إلى الأنيميا، أو فقر الدم بسبب قلة كريات الدم الحمراء الحاملة للأوكسجين. يعد فقر الدم أثناء الحمل مصدر قلق، لأنه يرتبط بانخفاض الوزن عند الولادة وحدوث الولادات المبكرة.
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التعليقات على أعراض فقر الدم عند الحامل.. مصدر قلق على الأم والجنين
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