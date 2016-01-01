حالة الطقس لمدة أسبوع.. أمطار ورياح واستمرار موجة انخفاض درجات الحرارة



أمطار ورياح واستمرار موجة انخفاض درجات الحرارة أمطار ورياح واستمرار موجة انخفاض درجات الحرارة



تستمر الأحوال الجوية الغير مستقرة على البلاد، التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، من سقوط أمطار ونشاط للرياح المصحوبة بالأتربة والرمال، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى على معظم أنحاء الجمهورية.



طقس يوم السبت



أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

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