بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن هجوم إيران على قاعدة عين الأسد بالعراق



هجوم إيران على قاعدة عين الأسد بالعراق هجوم إيران على قاعدة عين الأسد بالعراق

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.



وأضاف التحالف في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "بينما لم يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني على قاعدة الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج جراء الانفجار ومازالوا قيد الملاحظة"



والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم تقع إصابات أو إصابات طفيفة، سواء أكانت في صفوف القوات الأمريكية أو التحالف الدولي أو متعاقدين، وما إلى ذلك.

