عقوبة إيذاء غير المسلمين في الآخرة .. فيديو

قال الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، إن المحافظة على الدين الإسلامي تكون بالمحافظة على الدين اليهودي والدين المسيحي، مستشهدًا بقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "من عادى ذميًا فقد عاداني".
واستشهد الشيخ محمد، خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من آذى ذميا فقد آذاني» وفي رواية الخطيب عن ابن مسعود: «من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة»، ورواه أبو داود بلفظ: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه فأنا خصمه يوم القيامة».
وأوضح الداعية الإسلامي، أن الإسلام الصحيح يعني الإيمان بجميع الرسل، مؤكدًا أن الدين كله لله سبحانه وتعالى.
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