عقوبة إيذاء غير المسلمين في الآخرة .. فيديو



الشيخ محمد حماد الشيخ محمد حماد



قال الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، إن المحافظة على الدين الإسلامي تكون بالمحافظة على الدين اليهودي والدين المسيحي، مستشهدًا بقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "من عادى ذميًا فقد عاداني".



واستشهد الشيخ محمد، خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من آذى ذميا فقد آذاني» وفي رواية الخطيب عن ابن مسعود: «من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة»، ورواه أبو داود بلفظ: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه فأنا خصمه يوم القيامة».



وأوضح الداعية الإسلامي، أن الإسلام الصحيح يعني الإيمان بجميع الرسل، مؤكدًا أن الدين كله لله سبحانه وتعالى.

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وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن المحافظة على الدين مطابقة على الواقع، سواء المحافظة على الدين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، مضيفًا: «الدين الإسلامي جاء للمحافظة على البشرية».ولفت إلى أن الغرب وضعوا ستارة سوداء على شعوبهم حتى لا يعرفوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واستخدموا البعض لتشويه صورة الإسلام.