صحية ومضمونة .. طريقة تبييض الأسنان بالفراولة

يسعى الكثير لتجربة طرق مختلفة في تبييض الأسنان بأرخص ثمن ودون الإضرار بـ صحة الأسنان، وعادة ما يلجأ البعض إلى استخدام الفحم في تبييض الأسنان، إلا أن الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية حذرت من استخدام مسحوق الفحم على الأسنان .
يمكنك تجربة طريقة سهلة و صحية ومضمونة في تبييض الأسنان باستخدام الفراولة، خاصة مع انتشارها في الأسواق، وهي طريقة آمنة لا تضر باللثة أو بطبقة المينا على الأسنان، كما نصح بها موقع glowpink .
طريقة استخدام الفراولة في تبييض الأسنان :
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