كنز صحي.. ماذا يحدث عند تناول طبق سلطة يوميًا؟



طبق سلطة طبق سلطة



يعتبر طبق السلطة من أهم الأطباق الصحية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، فيجب ألا تخلو سفرتك في الغداء من طبقة سلطة طازجة يحتوي على مجموعة مختلفة من الخضروات كالخيار والخس والطماطم والفلفل.



فوائد السلطة الخضراء للجسم بحسب موقع Healthline :



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