كنز صحي.. ماذا يحدث عند تناول طبق سلطة يوميًا؟

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طبق سلطة


يعتبر طبق السلطة من أهم الأطباق الصحية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، فيجب ألا تخلو سفرتك في الغداء من طبقة سلطة طازجة يحتوي على مجموعة مختلفة من الخضروات كالخيار والخس والطماطم والفلفل.

فوائد السلطة الخضراء للجسم بحسب موقع Healthline :

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- تحميك من الإمساك، لأن السلطة الخضراء بطبيعتها تحتوي على نسبة عالية من الألياف
- تسهل عملية الهضم لأنها مصدر غني للألياف
- تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات
- تقوي الجهاز المناعي للجسم نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد
- مهمة في تحسين النظر لانها تحتوي على البيتا كاروتين وهي مادة مهمة لصحة العين
- مفيدة لمرضى السكر وخاصة من النوع 2 حيث تنظم مستويات السكر في الدم
- تحتوي على مواد مضادة للاكسدة تحميك من انواع مختلفة من السرطان

المصدر: Healthline

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