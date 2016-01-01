هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة بالمشروم وسلطة التبولة



مكرونة بالمشروم مكرونة بالمشروم



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من مكرونة بالمشروم وسلطة التبولة الشهيرة.



مكرونة بالمشروم

مدة التحضير : نصف ساعة

الكمية : يكفي لـ 3 أفراد



مكونات مكرونة بالمشروم :

نصف كيلو مكرونة حلزونية+ كوب مشروم مقطع شرائح + نصف كوب صوص البيستو+ ربع كوب جبن بارميزان مبشور+ طماطم مقطعة 4 قطع+ زيت زيتون ملح وفلفل أسود

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طريقة عمل مكرونة بالمشروم :ضعي المشروم في صينية على ورق زبدة وأدخليه الفرن لمدة 10 دقائق، واسلقي المكرونة في إناء ماء مغلي ثم صفيها، وفي وعاء كبير ضعي المكرونة مع المشروم وضيفي الملح والفلفل والطماطم وزيت الزيتون ثم ضيفي البيستو وقلبي جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين وعند تقديمها ضيفي عليها الجبن البارميزان.سلطة التبولةالمكونات:نصف كوب برغل+ نصف كوب بقدونس مفروم + ربع كوب نعناع مفروم+ كوب بصل مفروم + ثمرة طماطم كبيرة+ نصف كوب عصير ليمون + زيت زيتون وملح وفلفلالطريقة :انقعي البرغل في الماء لمدة ساعتين أو ثلاثة ثم صفيه، واخلطي البقدونس والنعناع والبصل والطماطم في طبق ثم ضيفي البرغل، واحلطي عصير اللميون والزيت والملح والفلفل في وعاء ثم اسكبيه على السلطة وزينيها بالخس.