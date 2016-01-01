لو ابنك تعرض لـ التنمر.. استشاري نفسي يقدم الحل الأمثل.. فيديو

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لو ابنك تعرض لـ التنمر


أكد الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، أن السبب الرئيسي في تعرض الطفل للتنمر، هو ما يواجهه ويتعرض له في منزله أولًا ثم ما يشاهده في المدرسة التي تعد المنزل الثاني للطفل.

وخلال استضافته في موقع صدى البلد، أوضح الدكتور إبراهيم مجدي أن طريقة تعامل الأم والأب مع الطفل هي التي تتسبب له في التعرض للتنمر، مثل المشاكل التي يراها الطفل بين أبويه أو طريقة سخرية الأم من طفلها أو من أبيه أو من أي شخص أمام طفلها.

أوضح استشاري الطب النفسي، أن بعض المعلمين في المدارس يضعون الأطفال في مواقف التنمر بشكل يومي، فبعض المعلمين يقومون بالسخرية من تلاميذ الفصل كنوع من المرح، لكن يكون تأثيرها على الطفل أكبر وأخطر.

وشدد استشاري الطب النفسي على أن الأم يجب أن تعلم طفلها أن الشخص المتنمر هو الأضعف ويحاول ممارسة السيطرة على الطفل، فلا يجد حيلة سوى التمر أو السخرية منه، لكن يجب ألا يقابل الطفل هذه الطريقة بنفس الأسلوب فيصبح هو الآخر متنمرًا، لكن الأفضل التركيز على النقاط الإيجابية والمتميزة في شخصية الطفل والتفوق في دراسته أو في موهبة معينة.

المصدر: elbalad

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