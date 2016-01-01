تحكمات واقتحام خصوصية.. لماذا تهرب الفتيات من بيت العيلة؟

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إنه لأمر طبيعي أن تشعر الفتاة بالقلق تجاه منزل عائلة زوجها وترفض العيش بداخله نتيجة سماعها القصص والمشاحنات التي تحدث بهذا المنزل.
وأضاف محمد هاني، خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الفتاة تشعر بالخوف والقلق نتيجة تنوع الشخصيات كالأم والأب وزوجة الأخ وأخت الزوج فتعتقد أنها ستواجه أمرًا مُرعبا يشبه "بيت الرعب".
ونوه استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أن المرأة من الممكن أن تواجه تحكمات، واقتحام خصوصيته وخاصة إن كان الزوج يتأثر بكلام الأب والأم مما يهدد العلاقات الزوجية.
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