طريقة عمل البطاطا الحلوة.. 30 دقيقة للحصول على طبق حلو



طريقة عمل البطاطا الحلوة طريقة عمل البطاطا الحلوة



طريقة عمل البطاطا الحلوة، مميزة وسهلة جدا وخاصة أن هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون البطاطا، ويعشقونها بأنواعها لذلك يتفنون فى صنعها وطبخها فى المنزل، لذلك ستتعرفين سيدتى خلال هذا التقرير على طريقة عمل البطاطا الحلوة فضلا عن وجود أفكار جديدة ومبتكرة ترفع من نكهة طبقك المفضل.



طريقة عمل البطاطا الحلوة



تحتاجين سيدتى إلى عدة مكونات أبرزها :-

- بطاطا حلوة

- ملعقتين كبيرة سكر

- كوب زيت للقلي

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طريقة التحضير:-- الخطوة الأولى تتمثل فى تقطيع البطاطا على حلقات- ثم تسخين طاسة بها زيت- قومى بوضع البطاطا فى الزيت إلى تأخذ اللون الذهبي ثم قومى برش السكر عليها وقدميها ساخنة.طريقة عمل البطاطا الحلوة باللبن- بطاطا حلوة- علبة قشطة- نصف كوب جوز هند- نصف كوب سكر- نصف كوب حليب- نصف كوب مكسراتطريقة عمل البطاطا الحلوة باللبن- قومى بتقطيع البطاطا إلى حلقات ثم قومى بوضعها فى صينية.- قومى بتحميص المسكرات وضيفي لها الحليب والسكر- ثم ضيفي الخليط إلى البطاطا- وقومى بإدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة وقومى باستخراجها وضعى لها القشطة.طريقة عمل البطاطا الحلوة للشيف نجلاءالمكونات :- كيلو بطاطا مسلوق- ملعقتين زبدة- كوب سكر- 2 بيضة- 5 كياس فانيليا- نصف كوب دقيق- بيكنج بودرطريقة عمل البطاطا الحلو للشيف نجلاء:-- نضع فى بولة كبيرة الزبدة ثم يضاف لها السكر ونقلب الخليط حتى يصبح متجانس- ثم يضاف البيض والفانيليا ونقوم بخفق البيض- تضاف البطاطا المهروسة ونقوب بالتقليب جيدا- يضاف اللبن ويقلب مع باقى المكونات الأخرى ثم نضيف المكسرات- فى بولة أخرى نضع الدقيق ويضاف إليه البينكج بودر ورشة الملح- ثم نضيف خليط الدقيق مع البطاطا ونقوم بالتقليب جيدا- نقوم بتجهيز صينية وندهنها بالزبدة ونقوم برش الدقيق عليها حتى لا يلتصق الخليط بالصينية- نفوم بصب خليط البطاطا فى الصينية وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونقوم باستخرجها من الفرن بعد أن تستوى وتقدم ساخنة.