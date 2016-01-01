كسر أصابعه.. شوبير يكشف كواليس غضب أزارو فى الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › كسر أصابعه.. شوبير يكشف كواليس غضب أزارو فى الأهلي

صورة الخبر: وليد أزارو
وليد أزارو


كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس العقوبة المغلظة التى فرضها الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على لاعبه المهاجم المغربي وليد أزارو.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات تليفزيونية، إن وليد أزارو اعترض بشدة على استبعاده من قائمة الفريق التى خاضت مباراة طنطا أمس فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف: "فور علم أزارو باستبعاده من مباراة طنطا قام اللاعب بدفع يده فى الحيط مما أدى إلى كسر أحد أصابعه فى مشهد كان صعبا للجميع".

ويعيش وليد أزارو أياما صعبة داخل الأهلى خلال الفترة الحالية بعد خروجه الدائم من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة فايلر وبات اللاعب قريبا للغاية من الرحيل عن الفريق.

ونجح الأهلى فى تحقيق فوز كبير على حساب طنطا أمس بخمسة أهداف دون رد فى مباراة شهدت تألقا كبيرا من جانب محمود كهربا المنضم حديثا للفريق الأحمر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كسر أصابعه.. شوبير يكشف كواليس غضب أزارو فى الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59642

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager