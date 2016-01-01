كسر أصابعه.. شوبير يكشف كواليس غضب أزارو فى الأهلي



وليد أزارو وليد أزارو



كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس العقوبة المغلظة التى فرضها الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على لاعبه المهاجم المغربي وليد أزارو.



وقال أحمد شوبير فى تصريحات تليفزيونية، إن وليد أزارو اعترض بشدة على استبعاده من قائمة الفريق التى خاضت مباراة طنطا أمس فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز.



وأضاف: "فور علم أزارو باستبعاده من مباراة طنطا قام اللاعب بدفع يده فى الحيط مما أدى إلى كسر أحد أصابعه فى مشهد كان صعبا للجميع".

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ويعيش وليد أزارو أياما صعبة داخل الأهلى خلال الفترة الحالية بعد خروجه الدائم من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة فايلر وبات اللاعب قريبا للغاية من الرحيل عن الفريق.ونجح الأهلى فى تحقيق فوز كبير على حساب طنطا أمس بخمسة أهداف دون رد فى مباراة شهدت تألقا كبيرا من جانب محمود كهربا المنضم حديثا للفريق الأحمر.