كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس العقوبة المغلظة التى فرضها الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على لاعبه المهاجم المغربي وليد أزارو.
وقال أحمد شوبير فى تصريحات تليفزيونية، إن وليد أزارو اعترض بشدة على استبعاده من قائمة الفريق التى خاضت مباراة طنطا أمس فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز.
وأضاف: "فور علم أزارو باستبعاده من مباراة طنطا قام اللاعب بدفع يده فى الحيط مما أدى إلى كسر أحد أصابعه فى مشهد كان صعبا للجميع".
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التعليقات على كسر أصابعه.. شوبير يكشف كواليس غضب أزارو فى الأهلي
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