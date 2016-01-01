قلة النوم والخرف.. دراسة تكشف العلاقة

آخر الأخبارعلم وتقنية › قلة النوم والخرف.. دراسة تكشف العلاقة

صورة الخبر: قلة النوم والخرف.. دراسة تكشف العلاقة
قلة النوم والخرف.. دراسة تكشف العلاقة

أشارت مراجعة بحثية جديدة، إلى أن من يعانون من اضطرابات في النوم، قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات إدراكية وبالخرف أكثر مقارنة بمن يتمتعون بنوم جيد.

وفحص الباحثون بيانات 51 دراسة منشورة من قبل تابعت أشخاصا في منتصف العمر وكبارا في السن في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا لعدة سنوات على الأقل، لمعرفة ما إذا كانت مشكلات النوم لديهم مرتبطة بالصحة الإدراكية.

وخلصت الدراسة إلى أن من يعانون من الأرق تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالمشكلات الإدراكية بنسبة 27 بالمئة، بينما تزيد لدى من يعانون من اضطرابات النوم أو لا ينالون قسطا كافيا من الراحة، احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف فريق الدراسة التي نشرت في دورية مختصة بطب الأعصاب والصحة النفسية، أن النوم غير الكافي أو قضاء وقت طويل في الفراش في أرق مرتبط بنسبة زيادة قدرها 24 بالمئة في احتمالات الإصابة بالتراجع الإدراكي، حسبما ذكرت "رويترز".

وأظهرت الدراسة أن من ينامون نحو ست أو سبع ساعات ليلا لديهم أقل احتمالات إصابة باضطرابات إدراكية، بينما زادت الاحتمالات لدى من ينامون أقل من أربع ساعات أو أكثر من 10 ساعات ليلا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قلة النوم والخرف.. دراسة تكشف العلاقة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43763

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager