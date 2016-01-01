شركة أمازون تستثمر مليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة

آخر الأخبارعلم وتقنية › شركة أمازون تستثمر مليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة

صورة الخبر: شركة أمازون تستثمر مليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة
شركة أمازون تستثمر مليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة

بالرغم من الأزمة التي تعايشها عملاق التجارة الإلكترونية أمازون في الهند من دعاوى واتهامات بالاحتكار إلا أن هذا لم يثنيها عن طموحاتها التوسعية وبذل المزيد من الاستثمارات في بلد زاد عدد قاطنية عن مليار وثلامائة مليون نسمة ويشكل قوة كبيرة في السوق العالمي.

فقد قام Jeff Bezos مؤسس أمازون ومدير عملياتها في الهند Amit Agarwal بالإعلان اليوم الأربعاء أن شركتهم ستقوم باستثمار 1 مليار دولار لرقمنة الشركات الصغيرة في الهند والنهوض بمستواها لتصبح فعالة في العالم الرقمي.

حيث قامت الشركة باستثمار 5.5 مليار دولار في الهند في وقت سابق؛ لتدعم سلسلة استثماراتها اليوم في البلاد بهذه الجولة الجديدة، فيما لن تقف طموحاتها في الهند على هذا الحد.

فقد صرح Bezos أن شركته ترعى اهتماما كبيراً للسلع المصنعة في الهند تماشياً مع برنامج “New Delhi’s Make in India” لجعل هذه المنتجات المصنعة محلياً تمثل 10 مليارات دولار على منصة أمازون للتسوق الإلكتروني بحلول عام 2025.

كما أكد Bezos على أن استثمار المليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة سيتوزع على السنوات الخمس القادمة ليشمل المدن والقرى والمناطق الريفية لمساعدة هذه الشركات للوصول لأعداد أكبر من المستهليكن لم يسبق لهم الوصول إليها من قبل.

المصدر: عالم التقنية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شركة أمازون تستثمر مليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21921

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager