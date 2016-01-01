

سامسونج لـ صدى البلد : نستثمر 22 مليار دولار في الأبحاث .. واهتمام خاص بالذكاء الاصطناعي سامسونج لـ صدى البلد : نستثمر 22 مليار دولار في الأبحاث .. واهتمام خاص بالذكاء الاصطناعي

أكد أحمد جعفر مدير تسويق سامسونج مصر أن الشركة العالمية تضع نصب أعينها دائما البحث والتطوير، لافتا الى ان سامسونج العالمية تستثمر قرابة 22 مليار دولار على أبحاث أحدث التقنيات بالعالم ولاسيما فيما يخص الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس .



وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد، ان سامسونج العالمية تعمل فى العديد من الصناعات والملفات وفى مصر يرتبط عملها بثلاثة محاور : شاشات التلفزيون .. أجهزة المحمول .. الأجهزة المنزلية .



وفيما يخص شاشات التلفزيون أوضح أحمد جعفر ان سامسونج تعتبر رقم واحد فى هذا الصدد بمصر وتستحوذ على 40 بالمائة من الحصة السوقية بالسوق المصرى، بينما تعتبر سامسونج العلامة رقم واحد فى العالم فى شاشات التلفزيون للعام الثالث عشر على التوالى وهو ما يؤكد قدرتها وخبرتها وجودة منتجاتها فى تلك الصناعة .

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وأوضح انه يوجد مصنع لسامسونج لتصنيع شاشات التلفزيون ببنى سويف تقريبا من 80 الى 85 بالمائة من انتاجه يتم تصديره الى 40 دولة حول العالم وبأيدٍ مصرية ومكتوب عليه صنع فى مصر .وأشار احمد جعفر الى ان شاشات سامسونج دائما سباقة فى التكنولوجيات المتطورة ودائما تضع نصب اعينها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى .وعن اجهزة المحمول يقول جعفر ان سامسونج تعتبر رقم واحد فى الحصة السوقية للمحمول بمصر، لافتا الى ان الشركة تحقق نجاحات متتتالية فى هذا الصدد بالسوق المصرى ولاسيما سلسلة النوت المستمرة فى نجاحها بمصر مع النوت 10 بالاضافة الى سلسسة الـ s والتى اكتسبت المزيد من الفئة المتوسطة والقليلة .وبالنسبة للاجهزة المنزلية أوضح احمد جعفر مدير تسويق سامسونج ان سياستهم فى هذا الصدد انهم لا يعلنون عن الحصة السوقية لهم بالسوق المصرى ولكن الشركة دائما سباقة فى طرح تكنولوجيات متطورة فى الاجهزة المنزلية وبأسعار تنافسية .وقال إن سامسونج حاليا تطرح تكنولوجيا غير مسبوقة على مستوى العالم فمثلا تم طرح ثلاجات بمفهوم جديد حيث يتم اعتبارها جزءا من ديكور المنزل بالاضافة الى انها تتفاعل مع المستهلك فيما يخص ما بداخلها من أطعمة بحيث مثلا تخطر صاحبها ما اذا كان هناك اى من الاطعمة سوف يفسد أو سيصبح غير مناسب للبقاء فترة طويلة وهكذا .