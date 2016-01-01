

بولاريس سلينجشوت 2020 تحصل على تحديثات ومحرك جديد بولاريس سلينجشوت 2020 تحصل على تحديثات ومحرك جديد

حصلت بولاريس سلينجشوت موديل 2020 على تحديثات، وفي حين كنا نتوقع في البداية أن تكون التحديثات واضحة تماماً، إلا أنها تبدو أكثر شمولية، حيث ستحصل على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر تم تطويره داخلياً بواسطة بولاريس، ويُطلق عليه اسم “بروستار”، ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى عن المحرك، وقال المسؤولون إن المحرك سيصنع في ألمانيا إلى جانب محركات مرسيدس AMG V8.



جدير بالذكر أن سلينجشوت SL الإصدار الأساسي، سيولد المحرك قوة 180 حصان وعزم دوران يبلغ 162 نيوتن.متر، في حين يتمتع إصدار سلينجشوت R الأعلى بقوة 203 حصان و194 نيوتن.متر من عزم الدوران، أي بزيادة قدرها 30 حصان و29 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهو أقل من محرك جنرال موتور الحالي سعة 2.4 لتر، إلا أن المحرك الأصغر يوفر سلاسة أكبر وعدد دورات أكبر.



بالإضافة إلى ذلك، يأتي طراز سلينجشوت 2020 قياسياً مع ناقل حركة يدوي، لكن يتوفر ناقل حركة آلي يتعامل مع النقلات من تلقاء نفسه، في حين أن المقصورة حصلت على تحديثات كبيرة، حيث تتوفر بمقاعد جديدة وعجلة قيادة معاد تصميمها، ونظام ترفيهي بشاشة لمسية قياس 7 بوصة، وفي الخارج، تشتمل أبرز التغييرات على مصابيح أمامية أقل حجماً ومصابيح نهارية بالإضافة إلى مصدات محدثة.

في النهاية، تبدأ أسعار بولاريس سلينجشوت SL 2020 مع ناقل الحركة الآلي من 26,499 دولار (99,400 ريال) بينما يأتي طراز سلينجشوت R بسعر 30,999 دولار (116,200 ريال) مع ناقل الحركة اليدوي، و32,699 دولار (122,600 ريال) مع ناقل الحركة الآلي.











