منذ اختراع السيارات، وهناك حقيقة واحدة ثابتة، وهي أن العجلات مستديرة، وذلك لأنه الشكل المثالي الذي يجب استخدامه من أجل أن تسير السيارة للأمام والخلف، ولا نعتقد أن ذلك سيتغير في المستقبل القريب.
على الرغم من ذلك، أراد هؤلاء الشباب من قناة WhistlinDiesel على "يوتيوب" رؤية ما سيكون عليه الحال عند تركيب عجلات مربعة على سيارة جمس سييرا، ويمكنكم مشاهدة الفيديو بالأسفل، وهي تجربة قيادة سيئة للغاية، ويذكر أن Mythbusters قامت بإجراء نفس التجربة من قبل على سيارة بيك آب أيضًا.
في مقطع فيديو Mythbusters، وصلت السيارة إلى سرعة 29 كم/س فقط، ونعتقد أن WhistlinDiesel كانوا يحاولون الانطلاق بسرعة أكبر من سيارة Mythbusters، ونعتقد أنهم فعلوا ذلك، لكن هناك اختلافات كبيرة.
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التعليقات على شاهد.. السيارة جمس سييرا تستخدم عجلات مربعة الشكل.. فيديو
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