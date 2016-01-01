تعرف على السيارات الصغيرة الأكثر أمانًا لعام 2020

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صورة الخبر: تعرف على السيارات الصغيرة الأكثر أمانًا لعام 2020
تعرف على السيارات الصغيرة الأكثر أمانًا لعام 2020

إذا كنت تعتقد أنه يجب عليك شراء SUV ضخمة أو سيارة فخمة باهظة الثمن لتظل آمناً على الطريق، فأنت مخطئ، فهذه السيارات الصغيرة ذات الأسعار المعقولة تمتلك معايير سلامة وأمان عالية، وسنتعرف سوياً في السطور القادمة على السيارات الصغيرة الأكثر أمانًا لعام 2020 وفقاً لمعايير IIHS وNHTSA.

هوندا انسايت 2020:

جائزة Top Safety Pick + من IIHS، وتقييم كلي خمس نجوم من NHTSA.

سوبارو امبريزا 2020:

جائزة Top Safety Pick + من IIHS، وتقييم كلي خمس نجوم من NHTSA.

هيونداي إلنترا سيدان 2020:

جائزة Top Safety Pick + من IIHS، وتقييم كلي أربع نجوم من NHTSA.
كيا سيراتو 2020:

جائزة Top Safety Pick + من IIHS، وتقييم كلي أربع نجوم من NHTSA.

هيونداي كونا 2020:

جائزة Top Safety Pick + من IIHS، وتقييم كلي خمس نجوم من NHTSA.

كيا نيرو هايبرد 2020:

جائزة Top Safety Pick + من IIHS، وتقييم كلي أربع نجوم من NHTSA.

كيا سول 2020:

جائزة Top Safety Pick + من IIHS.

لكزس UX 2020:

جائزة Top Safety Pick + من IIHS، وتقييم كلي خمس نجوم من NHTSA.

تويوتا كورولا 2020

جائزة Top Safety Pick من IIHS، وتقييم كلي خمس نجوم من NHTSA.

فولكس فاجن GTI 2019:

جائزة Top Safety Pick من IIHS، وتقييم كلي خمس نجوم من NHTSA.

صورة الخبر: تعرف على السيارات الصغيرة الأكثر أمانًا لعام 2020

صورة الخبر: تعرف على السيارات الصغيرة الأكثر أمانًا لعام 2020

صورة الخبر: تعرف على السيارات الصغيرة الأكثر أمانًا لعام 2020

صورة الخبر: تعرف على السيارات الصغيرة الأكثر أمانًا لعام 2020

المصدر: المربع نت

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