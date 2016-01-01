

تعرف على سعر ومواصفات دونج إير 30 الكهربائية القادمة من الصين للسوق المصري تعرف على سعر ومواصفات دونج إير 30 الكهربائية القادمة من الصين للسوق المصري

تداولت كثير من المواقع الإخبارية خبر طرح سيارة صينية كهربائية جديدة من شركة دونج فينج الصينية للسيارات في السوق المصري، وهي سيارة Dong Er30 (دونج إير 30)، والتي يبدأ سعرها في مصر من 170 ألف جنيه.



وتعتبر هذه السيارة بمثابة النسخة الكهربائية من سيارة R30 (آر 30) التي تقدمها شركة دونج فينج في الصين تحت علامة فينوشيا التجارية التابعة لها منذ عام 2014 وحتى عام 2017، وهي سيارة تم تصميمها على قاعدة عجلات V من نيسان، والموجودة بسيارات عديدة منها نيسان ميكرا، ونيسان سنترا، ونيسان صني.



ويتم تقديم النسخة الكهربائية من هذه السيارة في الصين تحت علامة دونج فينج سكيو التجارية، وهي أيضا شركة تابعة لمجموعة دونج فينج الصينية، وتنتمي هذه السيارة لفئة كروس أوفر المدمجة الصغيرة، وهي مزودة بخمسة أبواب.

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وتحمل سيارة Dong Er30 محرك كهربائي بقوة 80 حصان تقريبا (60 كيلو وات)، ويتصل هذا المحرك ببطارية قدرتها 31.82 كيلو وات ساعة، ومعه يمكن للسيارة التحرك لمسافة أقصاها 255 كيلومتر قبل أن تحتاج إلى إعادة شحنها مرة أخرى، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 115 كم/ساعة.وتشمل التجهيزات المتاحة بهذه السيارة الآتي:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- ناقل حركة أوتوماتيكي.- تكييف هواء.- ريموت كونترول لفتح وتشغيل السيارة عن بعد.- سنسور أمامي وخلفي.- وسائد هوائية أمامية.- منافذ USB وAUX.