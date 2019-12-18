في لقطة إنسانية.. حاكم دبي يسرع لمساعدة متسابقة سقطت عن دراجتها (فيديو)

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في لقطة إنسانية.. حاكم دبي يسرع لمساعدة متسابقة سقطت عن دراجتها (فيديو)

ساعد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، متسابقة تعرضت إلى إصابة في أثناء مشاركتها بمنافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية.

وفي التفاصيل، التي ذكرتها الصحف أن الإماراتية عنان العامري تعرضت من فريق الوثبة للسقوط ولإصابة بسيطة، حيث سارع الشيخ محمد بن راشد بالتوجه للمتسابقة عنان العامري فور سقوطها ليساعدها على النهوض، ويشرف على خضوعها للإسعافات اللازمة، قبل أن تكمل السباق حتى النهاية.

المصدر: المصرى اليوم

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