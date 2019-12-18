

أستراليا: الحيوانات تهدد الحياة بعد الحرائق أستراليا: الحيوانات تهدد الحياة بعد الحرائق

قالت السلطات الأسترالية اليوم الخميس، إن الحيوانات المفترسة مثل القطط البرية والثعالب تعد من أكبر التهديدات للحياة البرية المعرضة للخطر، والتي تضررت بشدة بسبب حرائق الغابات الأخيرة.







وأتت حرائق الغابات التي وقعت في ست ولايات أسترالية بالفعل، على أكثرمن 8. 11 مليون هيكتار من الأراضي، وكبدت هذه الحرائق الحياة البرية خسائر، حيث يقدر العلماء أن الحرائق أودت بحياة أكثر من مليار حيوان.

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وأعلنت الحكومة الاتحادية الأسترالية بالفعل عن تخصيص 50 مليون دولار ( 5. 34 مليون دولار أمريكي) من أجل استعادة الحياة البرية لطبيعتها.وقالت سالي بوكس، المفوضة المعنية بشئون الفصائل المهددة بالانقراض في أستراليا، التي تقود جهود إغاثة الحياة البرية، اليوم الخميس، إن الحكومة ستركز على اتخاذ إجراء فوري لحماية الفصائل المعرضة للخطر التي نجت من الحرائق والقيام بجهود لاستعادة الحياة البرية على المدى الطويل.وأضافت، لإذاعة ايه بي سي الأسترالية، أن إحدى أولوياتها هى حماية الفصائل المعرضة للخطر من "التأثير الإضافي" للحيوانات الوحشية.وأوضحت: "نعلم بالتأكيد أنه بعد الحرائق أصبحت فصائلنا الأصلية معرضة لخطر التعرض لهجمات من جانب القطط والثعالب، الحيوانات الأصلية فقدت معظم أماكن إيوائها وغطائها الذي يمكنها الاختباء تحته بعد حرائق الغابات".وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الفصائل المهددة بالانقراض كانت في مسار الحرائق بجنوب شرق أستراليا، موضحة أن معرفة حجم الأضرار سيستغرق وقتا.وطالب رجل إطفاء متطوع من السكان الأصليين اليوم، جميع حكومات الولايات والحكومة الاتحادية، بشن هجوم شامل على الحيوانات المفترسة في المناطق التي شهدت الحرائق الكارثية هذا الصيف.ويقول العلماء إن القطط المفترسة المسئولة عن دفع نحو 24 من حيوانات الثديات الأسترالية إلى الانقراض منذ أن جاءت للقارة قبل 200عام.