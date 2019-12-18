وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة قضية حكم فيها بالإعدام على مواطن مصري يدعى علي أبو القاسم.
وكانت قضية المهندس المصري أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام وتدخل الجهات المصرية المسؤولة، حيث صدر عليه حكم بالإعدام عام 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات في السعودية.
وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا السعودية، لموافقتها على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري، علي أبو القاسم، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السعودية تعيد محاكمة مصري مدان بالإعدام.. والقاهرة تعلق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق