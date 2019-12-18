شارك 1500 حلواني وطاهٍ في ولاية كيرالا الهندية في إعداد أطول قالب حلوى في العالم يمتد على 6.5 كيلومتر وبلغ وزنه 27 ألف كيلوجرام، محطمين بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله صينيون.
واستغرق إعداد القالب 4 ساعات مع حشوه شوكولا، مستخدمين 12 ألف كيلوجرام من الدقيق والسكر، وامتد قالب الحلوى بالفانيلا على آلاف الطاولات في موقع مهرجان وطرقات محاذية في مدينة تريسور.
واحتشد جمهور كبير لمتابعة الحدث الذي نظمته جمعية خبازي كيرالا، وقال الأمين العام للجمعية نوشاد، إن موسوعة جينيس للأرقام القياسية أشارت إلى أن طول قالب حلوى يبلغ 6500 متر، على أن تؤكد رسميا طوله قريبا جدا، ويتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله حلوانيون صينيون في عام 2018 مع قالب حلوى بالفاكهة بلغ طوله 3,2 كيلومتر، واعتمدت الموسوعة هذا الرقم القياسي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الهند تصنع أكبر قالب حلوى في العالم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق