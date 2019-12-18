

الهند تصنع أكبر قالب حلوى في العالم الهند تصنع أكبر قالب حلوى في العالم

شارك 1500 حلواني وطاهٍ في ولاية كيرالا الهندية في إعداد أطول قالب حلوى في العالم يمتد على 6.5 كيلومتر وبلغ وزنه 27 ألف كيلوجرام، محطمين بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله صينيون.



واستغرق إعداد القالب 4 ساعات مع حشوه شوكولا، مستخدمين 12 ألف كيلوجرام من الدقيق والسكر، وامتد قالب الحلوى بالفانيلا على آلاف الطاولات في موقع مهرجان وطرقات محاذية في مدينة تريسور.



واحتشد جمهور كبير لمتابعة الحدث الذي نظمته جمعية خبازي كيرالا، وقال الأمين العام للجمعية نوشاد، إن موسوعة جينيس للأرقام القياسية أشارت إلى أن طول قالب حلوى يبلغ 6500 متر، على أن تؤكد رسميا طوله قريبا جدا، ويتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله حلوانيون صينيون في عام 2018 مع قالب حلوى بالفاكهة بلغ طوله 3,2 كيلومتر، واعتمدت الموسوعة هذا الرقم القياسي.

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وقال نوشاد إن إنجاز الحلوانيين الهنود "أظهر موهبتهم للعالم، وتحققنا من مستويات النظافة والطعم اللذيذ".