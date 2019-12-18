5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

التوتر من الأمور الشائعة أثناء الحمل، لكن الكثير منه يؤثر سلبا على صحتى الأم والجنين، يسبب التوتر صعوبات في النوم، وصداعا، وفقدانا للشهية أو زيادتها أكثر مما هو مطلوب، وعندما يستمر الإجهاد والتوتر لفترة طويلة يؤدي إلى مشكلات صحية، قد تؤثر على نمو الجنين، مثل الولادة المبكرة، وارتفاع ضغط الدم لدى الأم.
لخفض التوتر وقت الحمل:
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