5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

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5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

التوتر من الأمور الشائعة أثناء الحمل، لكن الكثير منه يؤثر سلبا على صحتى الأم والجنين، يسبب التوتر صعوبات في النوم، وصداعا، وفقدانا للشهية أو زيادتها أكثر مما هو مطلوب، وعندما يستمر الإجهاد والتوتر لفترة طويلة يؤدي إلى مشكلات صحية، قد تؤثر على نمو الجنين، مثل الولادة المبكرة، وارتفاع ضغط الدم لدى الأم.



لخفض التوتر وقت الحمل:

- تناولي أطعمة صحية، وخاصة الخضروات، وابتعدي عن المأكولات المقلية.

- اشربي المزيد من الماء إلى جانب السوائل الصحية كالحليب.

- احرصي على المشي في المنتزهات والحدائق وعلى الشاطئ.

- بداية من الأسبوع الـ23 يمكنك التحدث مع الجنين ويمكنه سماع صوتك، ويساعد بناء الرابطة في هذا الوقت على تخفيف التوتر لدى الأم.
- تحدثي مع الصديقات لتخفيف الضغوط.

المصدر: الدستور

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