ظلت تحت الثلوج 18 ساعة.. ونجت من الموت

نجت صبية عمرها 12 عاما من الموت، الأربعاء، بعد أن دفنتها الثلوج لمدة 18 ساعة إثر اجتياح انهيار جليدي منزل أسرتها في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.
وتذكرت سامينا بيبي صراخها وهي محاصرة طلباً للنجدة، بينما كانت تبكي مستلقية في غرفة تحت غطاء من الثلوج.
وقال مسؤولون باكستانيون إن إجمالي القتلى من جراء الانهيارات الجليدية التي وقعت، الاثنين، في وادي نيلوم الواقع بمنطقة الهيمالايا المتنازع عليها بين باكستان والهند زاد إلى 74 قتيلا، ويواصل رجال الإنقاذ انتشال الجثث.
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