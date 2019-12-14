ننشر أسعار العملات الجمركية

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ننشر أسعار العملات الجمركية

رصد "الدستور" أسعار العملات الجمركية، اليوم الخميس، بنهاية تعاملات الإسبوع، طبقا للأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.



وسجل سعر الدولار الجمركي 15.91 جنيه، وسعر الريال السعودي 4.24 جنيه، وسعر اليورو 17.74 جنيه، وسعر الجنيه الاسترليني 20.71 جنيهًا، وسعر الدولار الكندي 12.18 جنيه، وسعر الدينار الكويتي 52.48 جنيه، وسعر الدرهم الإماراتي 4.33 جنيه، وسعر الدولار الاسترالي 10.99 جنيه.

صورة الخبر: ننشر أسعار العملات الجمركية

المصدر: الدستور

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