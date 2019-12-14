«أسعار الخضروات» في سوق العبور الخميس 16 يناير

شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2020.
وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 5.6 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 4.5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.
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