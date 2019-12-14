

«أسعار الخضروات» في سوق العبور الخميس 16 يناير «أسعار الخضروات» في سوق العبور الخميس 16 يناير

شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2020.







وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 5.6 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 4.5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.

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وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 5 و 8 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 7 إلى 11 جنيها.