أباح تفجير مسجد النبي دانيال.. القبض على شفاء النعمة مفتي داعش

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شفاء النعمة مفتي داعش


تمكنت شرطة نينوى العراقية، الخميس، من القبض على مفتٍ لتنظيم داعش معروف بـ "شفاء النعمة" يكنى بأبي عبد الباري، وهو صاحب فتوى تفجير مسجد النبي يونس في الموصل، وفق ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء(نينا)، أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا قالت فيه إن "قوة من فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض في الجانب الأيمن من الموصل على مفتي داعش المعروف بـ"شفاء النعمة"، المكنى بأبي عبد الباري، والذي كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من مساجد المدينة".

وأضاف البيان: "هذا الإرهابي معروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية، وكان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته، ويروج للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابعت: "ويعد شفاء النعمة من قياديي الصف الأول، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم".

وأوضح البيان الصادر عن خلية الإعلام الأمني أن "المقبوض عليه هو المسؤول عن إصدار فتوى لتفجير مسجد النبي يونس عليه السلام".

المصدر: وكالة الوطنية العراقية للأنباء(نينا)

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