فن المراوغة.. عماد الدين حسين يكشف موعد انتهاء مفاوضات سد النهضة.. فيديو



سد النهضة سد النهضة



قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق،" إن البيان الذى صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الراعى الرسمى لمفاوضات سد النهضة، اشتمل على بعض النقاط الإيجابية.



وكشف عماد الدين حسين، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، أن البيان الأمريكى لمفاوضات سد النهضة تضمن مراعاة حالة الجفاف وليس طبقأ لعدد سنوات معينة وموافقة مبدأئية على هذا الأمر.



وأضاف عماد الدين حسين، أن ترجمة هذا الخطاب هو ما نسعى له وتنفيذ نقاطه الجوهرية التى من المفترض أن تحسم نهاية الشهر بين الأطراف الثلاثة مصر، السودان، وإثيوبيا.

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وأكد عماد الدين حسين، أنه لابد من التفاؤل بحذر فى هذا الشأن، خاصة أن إثيوبيا أثبتت أنها تتفنن في التسويف والمراوغة فى مفاوضات سد النهضة.ولفت عماد الدين حسين، إلى أن لجوء الجانب الإثيوبى للاستعانة بوسطاء مثل جنوب أفريقيا تهدف بهذا الأمر لشراء مزيد من الوقت والتسويف.