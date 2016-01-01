قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق،" إن البيان الذى صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الراعى الرسمى لمفاوضات سد النهضة، اشتمل على بعض النقاط الإيجابية.
وكشف عماد الدين حسين، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، أن البيان الأمريكى لمفاوضات سد النهضة تضمن مراعاة حالة الجفاف وليس طبقأ لعدد سنوات معينة وموافقة مبدأئية على هذا الأمر.
وأضاف عماد الدين حسين، أن ترجمة هذا الخطاب هو ما نسعى له وتنفيذ نقاطه الجوهرية التى من المفترض أن تحسم نهاية الشهر بين الأطراف الثلاثة مصر، السودان، وإثيوبيا.
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التعليقات على فن المراوغة.. عماد الدين حسين يكشف موعد انتهاء مفاوضات سد النهضة.. فيديو
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