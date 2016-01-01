تفاصيل جديدة حول هروب كارلوس غصن عبر تركيا



هروب كارلوس غصن عبر تركيا هروب كارلوس غصن عبر تركيا



توصل القضاء التركي إلى مشاهد جديدة متعلقة بهروب كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو – نيسان، من اليابان إلى لبنان، مرورا بإسطنبول.



وفي التفاصيل الجديدة، تبيّن أن شخصين، أحدهما أمريكي الجنسية ويدعى "ميشيل. ت"، 60 عاما، والآخر لبناني الجنسية ويدعى جورج أنطونيو (61 عاما)، رافقا غصن خلال مروره بإسطنبول، حيث كانا معه في الطائرة الخاصة التي أقلته من مدينة أوساكا اليابانية.



وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلت غصن ومن برفقته، في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، الساعة 5:30 فجر يوم 30 ديسمبر الماضي، لينتقل بعدها المرافقان لـ غصن إلى مطار اسطنبول الدولي عبر سيارة أجرة ويغادراه عبر طائرة مجهولة متجهة إلى بيروت، في الساعة 12:20 من ظهر اليوم نفسه.

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وتظهر المشاهد أيضا، قيام الشخصين المذكورين، بإجراءات جواز السفر لدى الخطوط الخارجية بمطار اسطنبول، بشكل متتالٍ، خلال الساعة 10:02 و10:04، ليركبا بعدها الطائرة المتجهة إلى بيروت.وجرى توقيف غصن، بطوكيو، في 19 نوفمبر 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا لـ "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.ودخل غصن، السجن لمدة 130 يوما، وأفرج عنه لاحقا بكفالة بانتظار بدء محاكمته في نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.وكان القضاء التركي قد حكم بسجن 5 أشخاص في اسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور كارلوس غصن من اسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان، موجها إليهم تهمة "تهريب مهاجرين".وفي 2 يناير الجاري، أعلن في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، من أجل توقيف غصن، بعد فراره من اليابان، ووصوله إلى بيروت.