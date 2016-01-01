توصل القضاء التركي إلى مشاهد جديدة متعلقة بهروب كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو – نيسان، من اليابان إلى لبنان، مرورا بإسطنبول.
وفي التفاصيل الجديدة، تبيّن أن شخصين، أحدهما أمريكي الجنسية ويدعى "ميشيل. ت"، 60 عاما، والآخر لبناني الجنسية ويدعى جورج أنطونيو (61 عاما)، رافقا غصن خلال مروره بإسطنبول، حيث كانا معه في الطائرة الخاصة التي أقلته من مدينة أوساكا اليابانية.
وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلت غصن ومن برفقته، في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، الساعة 5:30 فجر يوم 30 ديسمبر الماضي، لينتقل بعدها المرافقان لـ غصن إلى مطار اسطنبول الدولي عبر سيارة أجرة ويغادراه عبر طائرة مجهولة متجهة إلى بيروت، في الساعة 12:20 من ظهر اليوم نفسه.
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التعليقات على تفاصيل جديدة حول هروب كارلوس غصن عبر تركيا
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