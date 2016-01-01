أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن نادي الزمالك يعبر دائمًا عن ارتياحه بإقامة أي حدث رياضي بدولة الإمارات، وخاصة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وهناك دائمًا ترحيب من قبل الشعب الإماراتي بهم.
ويتمنى أن ينتهي اللقاء بين الأهلي والزمالك بصورة جيدة، حيث إنهم يمثلون الكرة المصرية لما تعكسه من تاريخ وتحضر، ويرى أن لا داعي لوضع فاصل بين الجمهورين أثناء هذه المباراة لأنهم مصريين، ويجب أن يظهر قطبي الكرة المصرية بشكل مشرف وخروج المباراة بالنموذج الأمثل الذي يليق باسم مصر ويكونوا على قدر المسئولية.
وقال إن الزمالك تحسن أداؤه بشكل ملحوظ مع كارتيرون المدير الفني للفريق، واستطاع معه التماسك بشكل سريع، والفريق تعرض لضغط الموسم الماضي واستطاع حصد أغلب البطولات التي شارك به، مؤكدًا أن الزمالك ينافس هذا الموسم على بطولة الدوري ورقميًا الفريق لديه فرصة ولم ينتهي الدور الأول وفرق النقاط لم يكن كبيرًا لكنه يحتاج للاستمرار في صحوته.
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التعليقات على أحمد مرتضى يكشف شرط الزمالك الوحيد للعب السوبر الأفريقى فى قطر
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