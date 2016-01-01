أحمد مرتضى يكشف شرط الزمالك الوحيد للعب السوبر الأفريقى فى قطر



أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك



أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن نادي الزمالك يعبر دائمًا عن ارتياحه بإقامة أي حدث رياضي بدولة الإمارات، وخاصة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وهناك دائمًا ترحيب من قبل الشعب الإماراتي بهم.



ويتمنى أن ينتهي اللقاء بين الأهلي والزمالك بصورة جيدة، حيث إنهم يمثلون الكرة المصرية لما تعكسه من تاريخ وتحضر، ويرى أن لا داعي لوضع فاصل بين الجمهورين أثناء هذه المباراة لأنهم مصريين، ويجب أن يظهر قطبي الكرة المصرية بشكل مشرف وخروج المباراة بالنموذج الأمثل الذي يليق باسم مصر ويكونوا على قدر المسئولية.



وقال إن الزمالك تحسن أداؤه بشكل ملحوظ مع كارتيرون المدير الفني للفريق، واستطاع معه التماسك بشكل سريع، والفريق تعرض لضغط الموسم الماضي واستطاع حصد أغلب البطولات التي شارك به، مؤكدًا أن الزمالك ينافس هذا الموسم على بطولة الدوري ورقميًا الفريق لديه فرصة ولم ينتهي الدور الأول وفرق النقاط لم يكن كبيرًا لكنه يحتاج للاستمرار في صحوته.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح أن الزمالك لم يحسم التأهل بعد لدور ال٨ ببطولة دوري أبطال افريقيا ويسعى للفوز في اللقاءات القادمة ليحسم تأهله مبكرًا .وشدد عضو مجلس إدارة الزمالك أن قرار مجلس الإدارة واضح برفض خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر، ويتم بحث الأمر من جميع جوانبه مبررًا ذلك لوجود عداء شديد للدولة المصرية من الجانب القطري وهناك مخاوف على تعرض بعثة الزمالك للخطر، وتم إبلاغ الاتحاد الأفريقي بموقف الزمالك لاتخاذ الضمانات اللازمة لسلامة البعثة في أي مكان تقام به البطولة.