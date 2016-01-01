قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس يشهد انخفاضا فى معدلات درجة الحرارة وتسجل القاهرة 19 درجة مئوية .
وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، عن تقلبات جوية وأمطار غزيرة ستشهدها البلاد خلال 72 ساعة القادمة.
وأشار محمود شاهين ، لاستمرار الشبورة المائية خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن فترة تكون الشبورة تأتى عقب الفجر وتستمر حتى 10 صباحا وعند زيادة سطوع الشمس يبدأ تحسن الرؤية تدريجيا.
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التعليقات على أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة القادمة
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