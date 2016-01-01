أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة القادمة



أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس يشهد انخفاضا فى معدلات درجة الحرارة وتسجل القاهرة 19 درجة مئوية .



وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، عن تقلبات جوية وأمطار غزيرة ستشهدها البلاد خلال 72 ساعة القادمة.



وأشار محمود شاهين ، لاستمرار الشبورة المائية خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن فترة تكون الشبورة تأتى عقب الفجر وتستمر حتى 10 صباحا وعند زيادة سطوع الشمس يبدأ تحسن الرؤية تدريجيا.

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ولفت محمود شاهين، لنشاط مكثف للرياح يزود شعور المواطنين بالبرودة بالإضافة لفرص سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة..ونصح بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.