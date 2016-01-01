فيديوجراف | رجيم زيت الزيتون

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زيت الزيتون


زيت الزيتون له فوائد كثيرة نعرفها، لكن كيف يمكن أن يسهم في تقليل الوزن، هناك عدة طرق لاستخدام زيت الزيتون لإنقاص الوزن مثل شربه على الريق، أو خلطه مع الزنجبيل، أو شربه مع الماء.

شرب زيت الزيتون على الريق، يعتبر تناول زيت الزيتون على الريق وقبل الإفطار يساعد في الحد من الشهية، ويكون ذلك إما بتناول ملعقة كبيرة منه، أو بخلط ملعقة منه في كأسٍ من الماء ويشرب قبل الأكل، فهذا يساعد في تقليل الشهية، ثم تناول كميةٍ أقل من الأكل.

وهذا يعني تقليل نسبة الفائض من المواد الغذائية التي تتراكم في الجسم وتُسبب زيادة الوزن، أيضًا يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول بالجسم والتي تسبب زيادة الوزن.

المصدر: elbalad

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