أحمد شوبير يعلن انتقال أليو باجي إلى الأهلي رسميا



أليو باجي أليو باجي

أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى نجح فى حسم ضم السنغالى أليو باجى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .



وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " نهائيًا .. أليو باجي في النادي الأهلي..أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي أتم منذ قليل كل إجراءات التعاقد مع المهاجم الجديد أليو باجي للانضمام لصفوف الاهلي" .



وتابع : " جيرالدو يرفض الانضمام للصفاقسي وأزارو يتمسك بالبقاء في صفوف الاهلي وحيرة في الاهلي من منهما سيخرج من القائمة ".

