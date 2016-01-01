أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى نجح فى حسم ضم السنغالى أليو باجى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .
وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " نهائيًا .. أليو باجي في النادي الأهلي..أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي أتم منذ قليل كل إجراءات التعاقد مع المهاجم الجديد أليو باجي للانضمام لصفوف الاهلي" .
وتابع : " جيرالدو يرفض الانضمام للصفاقسي وأزارو يتمسك بالبقاء في صفوف الاهلي وحيرة في الاهلي من منهما سيخرج من القائمة ".
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التعليقات على أحمد شوبير يعلن انتقال أليو باجي إلى الأهلي رسميا
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