

كوينجسيج تعمل على سيارة اختبارية لاستعادة لقب أسرع سيارة في العالم من بوقاتي كوينجسيج تعمل على سيارة اختبارية لاستعادة لقب أسرع سيارة في العالم من بوقاتي

بعد أن تمكنت بوقاتي من انتزاع لقب أسرع سيارة في العالم من كوينجسيج في الصيف الماضي، عادت الشركة السويدية لتعلن عن سيارة اختبارية للعودة وانتزاع اللقب من بوقاتي.



حققت بوقاتي تشيرون SS 300+ سرعة بلغت 489 كم/س لتصبح السيارة الأسرع في العالم، والآن تشير الأخبار أن كوينجسيج تعمل على سيارة اختبارية تحمل اسم Mission 500 وسوف تكون مبنية على أحدث سياراتها يسكو، والتي تهدف إلى تخطي هذه السرعة وإعادة لقب أسرع سيارة في العالم إلى خزائن كوينجسيج. كما يظهر من اسمها فإن Mission 500 الاختبارية سوف تكون قادرة على بلوغ سرعة 500 كم/س ووفقاً لأخبار مؤكدة فإن كوينجسيج ستكشف عنها في معرض جنيف المقبل بشهر مارس.



بما أنها ستكون مبنية على يسكو فإنها ستحمل محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 5.0 لتر ينتج قوة تبلغ 1,577 حصان و 1,106 رطل-قدم من عزم الدوران عند استخدام وقود E85.

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في الطرف الآخر وفي أمريكا الشمالية تحديداً سبق وأن أعلنت هينيسي قدرتها على تحقيق هذا الرقم بواسطة سيارتها فينوم F5 ولكنها لم تنشر أرقاماً رسمية حتى الآن، فهل هي قادرة على منافسة الشركات الأوروبية؟