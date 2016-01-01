عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

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صورة الخبر: عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور
عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

انتشرت الشائعات مؤخرًا حول عودة همر إلى المنافسة منذ بضعة أشهر، وها هي الشائعات تصل إلى مستوى جديد، حيث كشف تقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال أن سيارة همر كهربائية قادمة في غضون أسابيع فقط في السوبر بول “المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية”.

تستشهد الصحيفة بمصادر لم تكشف عنها، مؤكدة أن جنرال موتورز سيكون لديها حملة إعلانية في السوبر بول تتضمن أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، والجدير بالذكر أن تكلفة إعلان تجاري بالسوبر بول مدته 30 ثانية حوالي 5 مليون دولار، بالإضافة إلى تكاليف تعيين نجوم مثل ليبرون جيمس، لذا يبدو أن جنرال موتورز متحفزة للغاية لإحياء همر إذا كانت الشائعات صحيحة.

يذكر أن الشائعات المبكرة أشارت إلى أن همر قد تكشف عن مجموعة سيارات SUV كهربائية سيتم بيعها جنبًا إلى جنب مع سيارات جنرال موتورز الأخرى من خلال شبكة وكلائها، في حين أشارت شائعات أخرى إلى إحتمالية توفر بيك آب كهربائية تحمل شعار همر أيضًا.

يذكر أن التصنيع يقال أنه سيبدأ في منشأة جنرال موتورز في ديترويت، والتي سيتم تجهيزها بتكلفة 3 مليار دولار لإنتاج سيارات البيك آب الكهربائية والبطاريات وغير ذلك، وهذه ليست شائعات لأن هذه الاستثمارات هي جزء من عقد جنرال موتورز الجديد مع UAW، والذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي.

صورة الخبر: عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

صورة الخبر: عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

المصدر: صدى البلد

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