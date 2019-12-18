الحيوانات فى عناية «الرحمة»: الكائنات تعيش داخل غرف وتتمتع بالترفيه فى الملاعب



يضم فريق عمل مكونًا من 10 أشخاص يضم فريق عمل مكونًا من 10 أشخاص

ما بين الشوارع والمنازل تنحصر مصائر بعض الحيوانات، فمجموعة منها تقضى أيامها بين السيارات والمارة باحثة عن طعامهة وسط أكوام القمامة، أما البقية فينحنى إليها أصحابها داخل البيوت ملبين كافة احتياجاتها من مأكل ومشرب، والتمتع بنظافة دائمة، إلا أنها أحيانا تحتاج أيضا إلى مأو لأسباب مختلفة متعلقة بسفر أصحابها أو تسريحها بعد فترة.



قبل 3 أعوام، انتهى عمل أشرف فاضل بالجمعية المصرية لحماية حقوق الحيوان، ومنذ هذه اللحظة سعى للاستمرار فى هذا المجال بفكرة جديدة، فكان تأسيس مكان لإيواء بعض هذه الكائنات، على اختلافها، بين كلاب وقطط وحمير وغيرها.



يقول «فاضل» لـ«المصرى لايت» إنه عمل مع السيدة أمينة ثروت أباظة لمدة 14 عامًا فى الجمعية المصرية لحماية حقوق الحيوان، خلالها تعلم كل شىء فى هذا المجال، وما إن قررت إغلاق الملجأ فضل العمل منفردًا مستغلًا الخبرة التى اكتسبها، حتى افتتح فندق «الرحمة» للحيوانات.

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وهدف «فاضل» من هذا الفندق إيواء الكلاب والقطط التى تعانى فى الشوارع، بجانب رعاية نظيراتها التى يمتلكها البعض خلال غيابهم لدواعى السفر، كما يفتح الباب أمام بقية الكائنات كالحمير والجاموس بموجب التواجد فى منطقة ريفية.واتخذ «فاضل» من قطعة أرض، بمساحة نصف فدان، فى منطقة سقارة بمحافظة الجيزة مقرًا لفندق «الرحمة»، رغبة منه فى البعد عن السكان لعدم إزعاجهم: «عشان ما نجيش على حق البنى آدم».يقوم النشاط على الجهود الذاتية، فالمكان لا يتحصل على تبرعات حسب رواية «فاضل»، الذى يوضح ما يحتويه الفندق بقوله: «فى غرف نوم للكلاب والقطط بسراير، وملاعب للترفيه عنها، فى البداية فى مدخل ثم ممر يحتوى على ملعب كبير محاط بالشباك مخصص للقطط، ومجهز بالرمل وبأقفاص كبيرة داخل الغرف لاستقبال الجديد منها، لأنه لا يجوز تركها وسط المجموعة فى البداية قبل التأكد من صحتها، ثم يخرج معها، بجانب الأكل الجاف والفراخ المسلوقة مع العيش».يضم فريق العمل 10 أشخاص، ولكل منهم مهمته الخاصة التى يؤديها، فيوجد المسؤول عن معالجة الحيوانات، والنظافة، والأكل، والترفيه، وعمليات التعقيم والتطعيمات حرصًا على عدم انتقال أى مرض معد، وهو ما تتمتع به 100 قطة و60 كلبًا، بخلاف الحيوانات التى ترددت على الفندق ورحلت: «مش كله جاى من الشارع، فى حالات لها أصحاب، لدرجة فى حيوانات مقيمة فى الفندق منذ افتتاحه، وأى كائن فى حاجة إلى المساعدة مش بنتأخر عليه، المكان للرعاية مش شرط يكون للحيوان المريض».يؤكد «فاضل» على فكرة تطعيم الحيوانات، بالتحديد الكلاب، لتجنب السعار، موضحًا أنه لا توجد طرق عدوى غير الأشياء المخاطية من الفم والعين، كما لا يمكن الشفاء منه، وينفق الحيوان فى غضون 4 أيام.ويستبعد «فاضل» فكرة بيع وشراء الحيوانات، مكتفيًا بعرض البعض للتبنى بشروط، تتمثل فى التأكد من التزام الشخص وتقديره بأن الحيوان مسؤولية لا مجرد لعبة، ومعرفة هل ربّى أى كائن فى السابق أم لا، وبالإمكان الذهاب إلى منزله لأن الأمر «مسؤولية هو هيشلها»، رغم ما سبق يفضل كثيرون جلب «الماركات»: «القليل يرضى بالبلدى، رغم أن الحيوان حيوان فى النهاية».وبموجب اهتمامه بحقوق الحيوان لم يكن «فاضل» بعيدًا عن مشكلة الكلاب الضالة التى تشغل الرأى العام بين الحين والآخر، وهو ما اعتبرها معضلة مزمنة فى مصر من واقع تعامل المسؤولين معها بشكل خاطئ حسب قوله، من حيث الاكتفاء بإعدام الحيوان بعد تلقى الشكوى منه: «بدلًا من التسميم بالإمكان تضافر الجهود بين الجمعيات الخاصة والمؤسسات الرسمية لإجراء عمليات التعقيم وتطعيم الكلاب ضد السعار».فى نهاية حديثه، تمنى «فاضل» أن يكون فندق «الرحمة» من أفضل الأماكن فى مصر لاستضافة الحيوانات، فبعيدًا عن فكرة العلاج هو مكان للرعاية والإيواء والعناية حسب تعبيره.