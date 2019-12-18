سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

آخر الأخباراخبار منوعة › سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

صورة الخبر: سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة
سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بأن سيروم فيتامين سي يعد بمثابة مفتاح الجمال للبشرة، حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة متجانسة تشع إشراقًا وحيوية.
وأوضحت أن فيتامين سي يمنع تكون الميلانين، ومن ثم يحول دون نشوء بقع داكنة. كما يتوغل فيتامين C إلى طبقات البشرة العميقة لتنشيط بناء الكولاجين، ما يحد من الندبات والبقع الداكنة من ناحية ويُعيد للبشرة مرونتها ومظهرها المشدود من ناحية أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يندرج هذا الفيتامين ضمن مضادات الأكسدة، ومن ثم يعد سلاحًا فعالًا لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجل بظهور التجاعيد.
وعن كيفية الاستخدام، أوضحت البوابة أنه بعد تنظيف البشرة يتم وضع ثلاث إلى خمس قطرات من السيروم على البشرة وتوزيعها جيدًا، كي تمتصها البشرة.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43861

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager