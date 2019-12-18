لم يعبأ زوجان في الفلبين باحتمال ثوران بركان تال، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، وأصرا على إقامة مراسم حفل زفافهما بالقرب منه.
وفي لقطات انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل العروسان تشينو وكات بالومار عهود الزواج في إقليم كافايت، الأحد، تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد الصادر عن البركان.
وقال مصور حفل الزفاف راندولف إيفان: «الأجواء كانت هادئة على نحو مدهش رغم سحب الدخان الكبيرة التي كانت ظاهرة بالفعل على نحو كبير في منطقة الحفل».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على زوجان يتحديان الطبيعة بـ«صورة البركان»
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق