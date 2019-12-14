تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-1-2020

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تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-1-2020

تراجع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 15-1-2020، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع متراجعا نحو قرشين.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع، وفي بنوك:"البركة، المشرق، اتش اس بي سي، المصري الخليجي" 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي سجل 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع، وفي بنكي:" الاستثمار العربي و الكويت الوطني" 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع..

المصدر: صدى البلد

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