

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-1-2020 تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-1-2020

تراجع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 15-1-2020، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع متراجعا نحو قرشين.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع، وفي بنوك:"البركة، المشرق، اتش اس بي سي، المصري الخليجي" 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

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