تراجع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 15-1-2020، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع متراجعا نحو قرشين.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع، وفي بنوك:"البركة، المشرق، اتش اس بي سي، المصري الخليجي" 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-1-2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق