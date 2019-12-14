ارتفع الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1550.60 دولار للأوقية (الأونصة) وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1551 دولارا.
وزاد الذهب 18% في العام الماضي لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 18 شهرا وأثره على الاقتصاد العالمي.
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التعليقات على ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب | تفاصيل
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