

وزير البترول يفتتح مؤتمر المرصد المتوسطى للطاقة بالقاهرة وزير البترول يفتتح مؤتمر المرصد المتوسطى للطاقة بالقاهرة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن منطقة شرق المتوسط تمثل اليوم نقطة ارتكاز في معظم المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بأسواق الغاز العالمية نتيجة ما تحقق بها من اكتشافات كبرى للغاز الطبيعي بما يؤهلها أن تصبح مركزا عالميا لتجارة الغاز.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر المرصد المتوسطي للطاقة الذي ينظمه المرصد هذا العام بالقاهرة بالتعاون مع وزارة البترول تحت عنوان «مراكز الطاقة بين التكنولوجيا والمناخ: تعظيم الاستفادة لأسواق الطاقة بالمتوسط وأفريقيا».



وأضاف «الملا»، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه جهود إنشاء مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة بهدف تعظيم دور سوق الطاقة بالمتوسط وتعزيز فاعليته مع مراعاة الجوانب التكنولوجية وتحديات السوق وتغير المناخ.

قد يعجبك أيضا...

و أوضح أن توقعات استهلاك الطاقة عالمياً تشير إلى زيادته بشكل كبير على مدى الخمسين عاما المقبلة في ظل النمو السكاني وزيادة النشاط الصناعي في الدول النامية، لافتا إلى أن البترول والغاز مستمران في مقدمة مصادر الطاقة التي تشكل الاستهلاك العالمي لها، وذلك بنسبة تصل إلى 80 % وسيعد الغاز الطبيعي أكبر مصدر لاستخدامات الوقود بما يلبي ربع احتياجات الطلب العالمي بحلول عام 2040، وأن الطلب على الغاز الطبيعي في قارة أفريقيا يتضاعف بالتزامن مع زيادة الامدادات المحلية وتطور اقتصاديات دول القارة.و أضاف الوزير أنه في مواجهه تحديات تغير المناخ وانعكاساتها على المنطقة فإن الغاز الطبيعي يعد السبيل الأمثل للتعامل معها والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يدعو إلى الاستمرار في توجيه الاستثمارات وتمويل مشروعات جديدة وتعميم استخدام التكنولوجيات المتطورة بما يؤسس للانتقال إلى مرحلة جديدة من استخدام طاقة أكثر نظافة بالمنطقة .و أشار الوزير إلى التطور والزخم الكبير في منطقة شرق المتوسط خلال السنوات القليلة الماضية في ظل اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز بالمنطقة، والتي كان لمصر نصيب موثر فيها من خلال اكتشاف حقل ظهر أكبر كشف في منطقة بحر المتوسط والتي يعد علامة مهمه في تاريخ الاكتشافات بالمنطقة ومؤشر مهم على إمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات وحافز قوي على تعزيز الاستثمار في هذا النشاط في شرق المتوسط .وأضاف أن شرق المتوسط حوض غازي عالمي ويتمتع بإمكانيات هائلة من الطاقة تمكنه من أن يعد حافزا لدعم التعاون الإقليمي في المنطقة ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون وإقامة شراكات جديدة وتكامل بين الدول والأسواق.وأشار إلى أهمية الدور المصري في المنطقة، حيث إن مصر كدولة متوسطية تعد أكبر سوق للغاز الطبيعي في أفريقيا وشرق المتوسط وأكثرها جاهزية وسرعة للقيام بدور حيوي في تجارة الطاقة العالمية وتدفق الامدادت بين الدول ومن ثم تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، فمصر لديها مفاتيح إقامة مركز إقليمي فعال للبترول والغاز يدعمها البنيه التحتية القوية والموقع الاستراتيجي وخبرات متراكمه في صناعة الطاقة تجعلها قادره على الاستغلال الأمثل للإمكانات الموجودة في منطقة شرق المتوسط، وأضاف ان طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة يتطلب جهوداً ضخمة، مشددا على التزام مصر لبلوغ هذا الهدف بالعمل على عدة محاور على كافة الأصعدة، مشيراً إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فعلية على الصعيد الداخلي والصعيد التكنولوجي والاستثماري وعلى الصعيد السياسي في دعم التعاون مع دول الجوار، حيث أطلقت مصر مبادرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عام واحد، والذي يضم سبع دول متوسطية ومقره القاهرة والذي يعد أليه فاعله للحوار والتعاون بين الدول في كافه مراحل صناعه الغاز الطبيعي في شرق المتوسط مؤكدا ان الدول الاعضاء تجمعها نفس الاهداف بغرض تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة من خلال هذا التكامل الاقليمي.وأوضح الوزير في ختام كلمته أن التعاون في مجال الطاقة في حوض المتوسط يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، وأن مصر لا تتوانى عن بذل المزيد من الجهود المشتركة مع الدول المتوسطية لإقامة سوق طاقة مستقر ومستدام بالمنطقة يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة .