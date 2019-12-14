

رئيس الضرائب: تيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات رئيس الضرائب: تيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة استعدت للموسم الضريبي للعام المالي المنتهي في 31122019، والذى يبدأ تقديم الإقرارات الضريبية عنه ابتداءً من يناير حتى أبريل 2020.



وأضاف رضا عبدالقادر، أن المصلحة تقدم كل التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال استقبال جميع الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي.



وتابع أن المصلحة توضح أيضًا كيفية ملء نماذج (41) والخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها، ويقدم الإجابات على كل هذه الاستفسارات، وأيضًا الاستفسارات الخاصة بفئات الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية والمهن غير التجارية وكيفية تحصيلها والإقرار عنها.

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وأشار رضا عبدالقادر، إلى أن مركز الاتصال المتكامل يستقبل أيضًا الاستفسارات عن القانون، واللائحة التنفيذية والتعليمات، والكتب الدورية.وأوضح أن كل هذه الخدمات يقدمها المركز من خلال الرقم المختصر (16395) ومن خلال البريد الإلكتروني "info@eta.gov.eg"، لمدة 16 ساعة يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع، من خلال فريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى.وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإقرارات ستكون خلال هذا الموسم كالآتي:بالنسبة للإقرار الضريبي للشخص الطبيعي سواء كان مؤيدًا بحسابات، أو غير مؤيد فيتم تقديمه جوازيًا على شبكة الإنترنت، أو يتم تقديمه من خلال الإقرار الورقي للأكواد (101،103،105).وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية سواء المؤيد بحسابات أو غير مؤيد بحسابات فهي ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي عبر الشبكة الإلكترونية، وذلك طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وتتمثل هذه الإقرارات فيما يلي إقرار 102 خاص بالأشخاص الاعتبارية غير المؤيد بحسابات الذي يمارس أي نشاط سواء تجاري، صناعي، ومهني، وكذلك إقرار 104 خاص بالأشخاص الاعتبارية غير المؤيدة بحسابات الذي يمارس نشاطًا تجاريًا ممثل في سيارة سواء أجرة – نشاط سياحي.وأيضا إقرار 106 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات الذي يمارس أي نشاط سواء تجاري، صناعي، ومهني، وإقرار 107 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات للبنوك وشركات التأمين، وإقرار 108 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات شركات البحث عن البترول والغاز، وإقرار 109 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط فنادق، وإقرار 110 خاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط صناديق الاستثمار.