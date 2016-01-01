أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنها تقوم بتتبع الصور المتداولة عبر "فيس بوك" لامتحان اللغة الفرنسية الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن داخل اللجان.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الغش محدود جدا في امتحانات 2 ثانوي هذا العام، مؤكدةً أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية منذ بدء الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، واتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.
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التعليقات على التعليم: نطبق القانون على كل حالات الغش الإلكتروني في الامتحانات
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