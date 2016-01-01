التعليم: نطبق القانون على كل حالات الغش الإلكتروني في الامتحانات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنها تقوم بتتبع الصور المتداولة عبر "فيس بوك" لامتحان اللغة الفرنسية الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن داخل اللجان.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الغش محدود جدا في امتحانات 2 ثانوي هذا العام، مؤكدةً أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية منذ بدء الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، واتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.

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وكان أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شهد تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان اللغة الفرنسية الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن داخل اللجان، وذلك بعد مرور 10 دقائق فقط من بدء الامتحان.وبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية بشكل إلكتروني داخل جميع اللجان من الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يتم إلكترونيًا عبر التابلت، وتم السماح للطلاب بدخول اللجان بالكتب المدرسية لأن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.ووفقا للمواصفات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، سيتكون من 22 سؤالًا منها (20 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي).